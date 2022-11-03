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Giriş Tarihi: 3.11.2022 18:25

Kuduz belirtileri nelerdir, tedavisi nedir, bulaşıcı mı? Kuduz hastalığı öldürür mü, ölümcül mü?

Kuduz hastalığı haberleri gündemde yerini almaya başladı. En son bir çocuğun yoğun bakıma alınmasıyla ülke genelinde araştırmalar başladı. Kuduz belirtileri ve tedavisi en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Evcil ve yabani hayvanlarda görülebilecek kuduz virüsünün insanlara bulaştığı vakalar görülüyor. Kuduz öldürür mü, nasıl bulaşır, ölümcül mü soruları yanıt arıyor. İşte, kuduz hastalığı hakkında tüm merak edilenler…

Kuduz belirtileri nelerdir, tedavisi nedir, bulaşıcı mı? Kuduz hastalığı öldürür mü, ölümcül mü?

Kuduz belirtileri nelerdir, tedavisi nedir, nasıl bulaşır gibi sorular yanıt arıyor. Bitlis'de yaşanan vakanın ardından Hacettepe Üniversitesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kuduz virüsü bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuklar arasında yayıldı. Vatandaşlar kuduz ölümcül mü, öldürür mü sorularını yakın mercek altına aldı. İşte, kuduz hastalığı belirtileri…

KUDUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hayvanlarda Kuduz Belirtileri;

Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir.

Hayvanda genellikle şiddetli ısırma isteği bulunur.

Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar görülebilir.

*Bu belirtileri gösteren hayvanlardan uzak durulmalı ve en kısa sürede İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber verilmelidir.

İnsanlarda Kuduz Belirtileri;

Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği,

Parezi veya paralizi (Felç),

Yutma güçlüğü,

Sudan korkma,

Bilinç kaybı,

Kasılmalar,

Kaygı bozuklukları.

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz virüsünün sadece köpeklerden bulaştığı sanılsa da birçok evcil hayvan bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu hayvanların insanı ısırması sonucunda bulaşma riski oluşur. Bazı durumlarda hayvanlarının salyası da virüsü taşıyabilir.

KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?

Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup, tedavisi bulunmamaktadır. Kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduz önlenebilir.

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Kuduz belirtileri nelerdir, tedavisi nedir, bulaşıcı mı? Kuduz hastalığı öldürür mü, ölümcül mü?
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