Kuduz belirtileri nelerdir, tedavisi nedir, bulaşıcı mı? Kuduz hastalığı öldürür mü, ölümcül mü?

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz virüsünün sadece köpeklerden bulaştığı sanılsa da birçok evcil hayvan bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu hayvanların insanı ısırması sonucunda bulaşma riski oluşur. Bazı durumlarda hayvanlarının salyası da virüsü taşıyabilir.