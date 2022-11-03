Kuduz belirtileri nelerdir, tedavisi nedir, bulaşıcı mı? Kuduz hastalığı öldürür mü, ölümcül mü?

Kuduz belirtileri nelerdir, tedavisi nedir, nasıl bulaşır gibi sorular yanıt arıyor. Bitlis'de yaşanan vakanın ardından Hacettepe Üniversitesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kuduz virüsü bir köpeğin saldırısına uğrayan çocuklar arasında yayıldı. Vatandaşlar kuduz ölümcül mü, öldürür mü sorularını yakın mercek altına aldı. İşte, kuduz hastalığı belirtileri…
KUDUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hayvanlarda Kuduz Belirtileri;
Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir.
Hayvanda genellikle şiddetli ısırma isteği bulunur.
Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar görülebilir.
*Bu belirtileri gösteren hayvanlardan uzak durulmalı ve en kısa sürede İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber verilmelidir.
KUDUZ NASIL BULAŞIR?
Kuduz virüsünün sadece köpeklerden bulaştığı sanılsa da birçok evcil hayvan bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu hayvanların insanı ısırması sonucunda bulaşma riski oluşur. Bazı durumlarda hayvanlarının salyası da virüsü taşıyabilir.
KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?
Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup, tedavisi bulunmamaktadır. Kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduz önlenebilir.