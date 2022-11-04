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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:58

Kuduz tedavisi var mı? Kuduz hastalığı bulaşıcı mı, nasıl geçer?

Türkiye'nin konuştuğu olay Bitlis'teki olayda 9 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu ailesinden saklayan Erçetin'in kuduz olduğu anlaşıldı. Bu olayın ardından milyonlar kuduz tedavisi var mı, kuduz hastalığı bulaşıcı mı, belirtileri nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Erken müdahale edilmediğinde ölümlere yol açabilen kuduz hastalığında çok az sayıda insan kuduzdan kurtulmayı başarabiliyor. İşte kuduz hakkında bilinmeyenler

Kuduz tedavisi var mı? Kuduz hastalığı bulaşıcı mı, nasıl geçer?

Son günlerde yaşanan kuduz vakası sebebiyle kuduz tedavisi var mı sorusuna yanıt aranıyor. Evcil ve yabani hayvanlarda görülebilecek kuduz virüsünün insanlara bulaştığı vakalar görülüyor. Belirtileri arasında Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir. Peki Kuduz tedavisi var mı? Kuduz hastalığı bulaşıcı mı, nasıl geçer?

KUDUZ NASIL BULAŞIR?

Kuduz virüsünün sadece köpeklerden bulaştığı sanılsa da birçok evcil hayvan bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu hayvanların insanı ısırması sonucunda bulaşma riski oluşur. Bazı durumlarda hayvanlarının salyası da virüsü taşıyabilir.

KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?

Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup, tedavisi bulunmamaktadır. Kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduz önlenebilir.

KUDUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hayvanlarda Kuduz Belirtileri;

Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir.

Hayvanda genellikle şiddetli ısırma isteği bulunur.

Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar görülebilir.

*Bu belirtileri gösteren hayvanlardan uzak durulmalı ve en kısa sürede İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber verilmelidir.

İnsanlarda Kuduz Belirtileri;

Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği,

Parezi veya paralizi (Felç),

Yutma güçlüğü,

Sudan korkma,

Bilinç kaybı,

Kasılmalar,

Kaygı bozuklukları

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Kuduz tedavisi var mı? Kuduz hastalığı bulaşıcı mı, nasıl geçer?
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