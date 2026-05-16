‘Küfretme’ diyen iş arkadaşını öldürdü

Antalya
'da, yol yapım ve asfalt firmasında çalışan Bünyamin Türkoğlu, önceki gün alacağını eksik ödeyen patronunu aradı. Ancak patronu telefona çıkmadı. Bunun üzerine Kepez
ilçesindeki şantiyeye giden Türkoğlu, patronunu burada da bulamadı. Bunun üzerine küfretti. Şantiyede bulunan ve bir hafta önce işe başlayan silindir operatörü Sebahattin Küpeli (64) ise küfretmemesi için uyardı. Bu nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, Türkoğlu üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp Küpeli'ye saldırdı. Küpeli de kendisini korumak için eline geçirdiği sopayla Türkoğlu'nun başına vurdu. Türkoğlu ise Küpeli'yi boyun ve sırtından 5 kez bıçakladı. Ağır yaralanan ve ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küpeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırgan, suç aleti bıçakla birlikte polis tarafından yakalanırken, Küpeli ise otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi.