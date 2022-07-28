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Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:23 Son Güncelleme: 28.7.2022 13:37

Küfür cinayeti!

İstanbul Üsküdar’da gece saatlerinde birlikte alkol aldıkları öne sürülen arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Niye küfrettin meselesinden çıktığı öne sürülen tartışmada Fatih Ş. arkadaşı Ersin Daştan’ı öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fatih Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Küfür cinayeti!

Üsküdar'da 15 Temmuz akşamı meydana geldiği öne sürülen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Esin Daştan ve birkaç arkadaşı mahallede oturup sohbet ettiler. İddiaya göre alkol alıp konuşuyorlardı bir süre sonra birisi küfretti, bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürece kavgaya dönüşünce Fatih Ş. silahını çıkardı, Ersin Daştan vuruldu. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Daştan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri tek tek tespit etti. Şişli'de bir adreste oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fatih Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Küfür cinayeti!
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