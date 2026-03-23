Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önceki gece bir mekânda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kaan Y., "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" diyerek tarafları uyardı. Ancak bu uyarının ardından kalabalık grup genç adamın üzerine yürüdü. İddiaya göre Kaan Y., tekme ve yumruklu saldırıya maruz kaldı. Oğlunun darp edildiğini gören Meryem Y. araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Ancak o da saldırganların hedefi oldu. Anne ve oğul, kalabalık grubun dakikalarca süren tekme ve yumruklarına maruz kaldı. Saldırganlar kaçarken, Kaan Y. polisi arayarak yardım istedi. Yaralanan anne-oğul hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Küfür etmeyin’ diyen genç ve annesine çirkin saldırı