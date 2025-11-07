Son dakika | Fenomen ve kukla sanatçısı Adem Ocaktan'a saldırıda şok detaylar: Hırsızlık süsüyle tuzağa çektiler! "Öleceğini zannedip..."

Son dakika! Merkez Melikgazi İlçesi İldem Semtinde yaşayan Adem ve Helin Ocaktan çifti, Adem Ocaktan'ın önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğlu E.O nedeniyle tartıştı. Genç kadın kocasının önceki eşinden olan E.O'yu evde istemedi. Çocuğun evden gitmesini isteyen Helin Ocaktan'a tepki gösteren Adem Ocak'tan "Oğlumun benden başka kimsesi yok nereye gidecek" dedi. Helin Ocaktan ise "o zaman beraber gidersiniz" diyerek baba oğlu evden kovdu.
DİYARBAKIR'DAN BABASINI ÇAĞIRDI
Oğluyla birlikte annesinin evine sığınan Adem Ocaktan, burada da rahat yüzü görmedi. Helin Ocaktan, Diyarbakır'da yaşayan babası Hüseyin Çelik ile kardeşi İbrahim Çelik'i çağırarak, kocasının kaldığı eve baskın düzenletti. Adem Ocaktan, "Kapıyı yumruklayarak içeri girmeye çalıştılar. Oğlum bu olaylardan dolayı büyük korku yaşadı" dedi.
"ÖLECEĞİNİ ZANNEDİP ŞEHADET GETİRDİ"
Malatya'da yapacağı gösteri öncesi Tavlusun Mahallesi'ndeki işyerine giden Adem Ocaktan, güvenlik kamerası alarmının devreye girdiğini fark etti. İşyerindeki bazı eşyalarının çalındığını belirten Ocaktan, "Eşim işyerinin yedek anahtarını bastırmış. Babası ve kardeşiyle birlikte gelip montaj cihazlarımı, telefonumu ve dolapta bulunan altınları almışlar. Kamerayı devre dışı bırakıp sonra fişini takmışlar. Hırsızlık süsü verip bizi tuzağa çektiler. Bu bu sırada işyerine gelen saldırganlar ban, kardeşine ve oğluma sopalarla saldırdılar. Eşim çocuğumun üzerine yürüdü. 'Her şey senin yüzünden oldu' diyerek hakaret ederek çocuğumu içeriye itti ve saldırıya geçti. Oğlumun ve kardeşimin kafalarına sopalarla vurdular. Oğlum bayıldı. Kardeşim öleceğini zannedip şehadet getirdi" dedi.
Sosyal medya fenomeni boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından böyle darp edildi | Video
Olayda Adem Ocaktan'ın kardeşi iç kanama geçirdi, kaburgası kırıldı, başına 17 dikiş atıldı. Adem Ocaktan'ın da gözünde ciddi hasar oluştu.
"SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI"
Yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Adem Ocaktan, "Bizlere insafsızca vurdular. Oğlum ölüm korkusu yaşadı. Ancak tüm bunlara rağmen saldırganlar serbest bırakıldı" dedi.
Olayın ardından Helin Ocaktan hakkında boşanma davası açan Adem Ocaktan, yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleriyle kayıt altına alındığını da belirtti. Görüntülerde Helin Ocaktan ile babası ve erkek kardeşinin ellerindeki sopalarla saldırdıkları görüldü.