Kul Hakkı İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Hak Yiyenlere Söylenecek Kul Hakkı Sözleri

Kul hakkı ile ilgili sözler, yetim hakkına göz koyanların, başkasının iffetine dil uzatanların ve iftira atanların halinin bedbahtlığını anlatır. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır. Hadis-i şeriflerde de kul hakkına girenlerin akıbeti ile ilgili bazı bilgilere rastlamak mümkündür. Yazarlardan, şairlerden hak yiyenlere söylenecek kul hakkı sözleri, ahlaka ve vicdana aykırı bir davranış olduğunu anlamak açısından faydalıdır.

Kul Hakkı ile İlgili Sözler Neler?

Kul hakkı, İslam'a göre Allah'ın (c.c.) bağışlamadığı en büyük günahlardan biridir. Haksızlık yapılan kişi ile helalleşilmediği sürece Allah Teala'nın rahmetine ve merhametine ulaşmak imkansızdır. Bu yüzden, mümkün olduğunca başkasının hakkına girmekten kaçınılmalıdır. Kul hakkı, sadece hırsızlık yapmak veya başkasının malını gasp etmek demek değildir.

Bir insana haksız yere zulüm etmek, iftira atmak, aşağılamak, hor görmek ve onu rencide etmek de kul hakkına girmektir. İslam'ın bu konuda hassas olmasının nedeni ise haksızlığın doğurabileceği kötülüklerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayette, insanoğlunun büyük bir çoğunluğunun yoldan çıktığı belirtilmektedir.

Bundan dolayı, dünya üzerinde haksızlığa ortak olan çok sayıda insan vardır. Buna neden olmanın ve destek vermenin ise vebali büyüktür. Kul hakkının önemine değinen İslam alimlerinin, düşünürlerin, yazarların ve şairlerin bakış açılarını anlamayı sağlayan sözlerden bazıları ise şunlardır:

"Rabbim der ki hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar." - Hz. Mevlana

"Haksızlıklara isyan etmeyenler onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır." - Hz. Ali (r.a.)

Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır. - Hadis-i Şerif

"Haksızlığa karşı çıkıp, hakkını aramayan, hem hakkını, hem şerefini kaybeder." - Hz. Ali (r.a.)

"Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi." - İsmet Özel

"Haklı olmak bizi tatmin etmez mutlaka geri kalanların haksız olduklarını da kanıtlamamız gerekir." - William Hazlitt

"Ahireti anan, hesap günü için amel eden, kendine yeten rızık ile kanaat eden ve Allah'tan hoşnut olan kişiye ne mutlu." - Hz. Ali (r.a.)

"İnsanoğlu yalnız kendi rahatını düşünür eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer onları ezersek işte o vakit kötülük etmiş oluruz." - Voltaire

"Ben haklı olmayı başbakan olmaya tercih ederim." - Henry Clay

"Sen sen ol, kırma kimsenin kalbini; kul hakkı ağırdır gücendirme Rabbini." - Sait Köşk

"Hak kuldan intikamını kul ile alır. Din irfan bilmeyen bunu kul etti sanır." - Hz. Mevlana

"Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin." - Bakara Suresi, 188.Ayet

"Sokrates ölüme mahkum edildiğinde eşi: 'Haksız yere öldürülüyorsun..' diye ağlamaya başlayınca Sokrates: 'Ne yani bir de haklı yere mi öldürülseydim." – Socrates

"Bir şahsa karşı yapılan haksızlık herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir." - Charles de Montesquieu

Şehîdin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teâlâ mağfiret eder. - Hadis-i Şerif

Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. - Hadis-i Şerif

"Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır." - Sokrates