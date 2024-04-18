Kül Masalı 8. Bölüm izle: TRT 1 ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle kesintisiz

Kül Masalı 8. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip edilecek! Aşk ve gizemin bir arada işlendiği dizinin 18 Nisan tarihli bölümünde Arat'ın gelişiyle birlikte Ferman Akdağ'ın ani ziyaretinin sebebini anlaşılır. Ferman'ın amacı gözdağı vererek şantajla Arat'tan para kopartmaktır. Bu sebeple şüphe oklarını onun üzerinden çevirmeye çalışır. Yeni bölüm sahnelerini izlemek isteyen izleyiciler araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 ile Kül Masalı son bölüm izle full ve tek parça linki: