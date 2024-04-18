Kül Masalı 8. Bölüm izle: TRT 1 ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle kesintisiz

Kül Masalı 8. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranında takip edilecek! Aşk ve gizemin bir arada işlendiği dizinin 18 Nisan tarihli bölümünde Arat'ın gelişiyle birlikte Ferman Akdağ'ın ani ziyaretinin sebebini anlaşılır. Ferman'ın amacı gözdağı vererek şantajla Arat'tan para kopartmaktır. Bu sebeple şüphe oklarını onun üzerinden çevirmeye çalışır. Yeni bölüm sahnelerini izlemek isteyen izleyiciler araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 ile Kül Masalı son bölüm izle full ve tek parça linki:
KÜL MASALI 8. BÖLÜM İZLE
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kül Masalı dizisi, 8. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
18 Nisan 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
https://www.trt1.com.tr/diziler/kul-masali
KÜL MASALI 8. BÖLÜM ÖZETİ
Odasındaki fotoğrafları gören Jale, Erhan'a beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Bu esnada Tufan'ın içeri girip gizlice onları dinlediğinden haberi yoktur.
O sırada eve gelen sürpriz bir ziyaretçi Tufan'ı etkisiz hale getirir. Fakat Tufan'ın konuştuklarını duymuş olma ihtimali Jale'nin yapabileceklerinin hiç bi sınırı olmadığını tekrar gözler önüne serer.
Arat'ın gelişiyle birlikte Ferman Akdağ'ın ani ziyaretinin sebebini anlaşılır. Ferman'ın amacı Özge'nin annesini bulmak değil, gözdağı vererek şantajla Arat'tan para kopartmaktır.
Bu sebeple şüphe oklarını onun üzerinden çevirmeye çalışır.
Özge ona inanmış gibi davransa da Arat'ın annesinin ortadan kaybolmasıyla bir ilgisinin olduğuna dair yeniden şüphe duymaya başlar. Üstelik bu defa bu meselenin peşini kolay kolay bırakmaya da niyeti yoktur.
Diğer taraftan Restoran'da çalışan Rukiye'yi göz altına alan Cemil ve Müge de aynı iz üzerinde hızla ilerlemeye başlarlar. Arat ve Jale için çember artık tamamen daralmıştır.