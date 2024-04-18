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Giriş Tarihi: 18.4.2024 23:36

Kül Masalı 9. yeni bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

Kül Masalı 9. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle dikkat çekti. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Jale, Erhan’a beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Bu sırada Tufan’ın içeri girip gizlice onları dinlediğinden haberi yoktur. Peki; TRT 1 ile Kül Masalı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kül Masalı 9. yeni bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

Kül Masalı 9. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Aşk ve gizemin bir arada işlendiği dizinin son bölümünde Ferman'ın amacı gözdağı vererek şantajla Arat'tan para kopartmaktır. Bu sebeple şüphe oklarını onun üzerinden çevirmeye çalışır. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kül Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KÜL MASALI 8. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kül Masalı dizisi, 8. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

18 Nisan 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kul-masali

KÜL MASALI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kül Masalı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kul-masali

KÜL MASALI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Odasındaki fotoğrafları gören Jale, Erhan'a beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Bu esnada Tufan'ın içeri girip gizlice onları dinlediğinden haberi yoktur.

O sırada eve gelen sürpriz bir ziyaretçi Tufan'ı etkisiz hale getirir. Fakat Tufan'ın konuştuklarını duymuş olma ihtimali Jale'nin yapabileceklerinin hiç bi sınırı olmadığını tekrar gözler önüne serer.

Arat'ın gelişiyle birlikte Ferman Akdağ'ın ani ziyaretinin sebebini anlaşılır. Ferman'ın amacı Özge'nin annesini bulmak değil, gözdağı vererek şantajla Arat'tan para kopartmaktır. Bu sebeple şüphe oklarını onun üzerinden çevirmeye çalışır.

Özge ona inanmış gibi davransa da Arat'ın annesinin ortadan kaybolmasıyla bir ilgisinin olduğuna dair yeniden şüphe duymaya başlar. Üstelik bu defa bu meselenin peşini kolay kolay bırakmaya da niyeti yoktur.

Diğer taraftan Restoran'da çalışan Rukiye'yi göz altına alan Cemil ve Müge de aynı iz üzerinde hızla ilerlemeye başlarlar. Arat ve Jale için çember artık tamamen daralmıştır. Hiç ummadığı sarsıcı bir anda Cemil ve Özge'yi karşısında bulan Arat'ın artık ne kaçabileceği bir yer ne de söyleyebileceği bir yalan kalmamıştır. Büyük yüzleşme zamanı gelmiştir artık.

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Kül Masalı 9. yeni bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?
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