Kül Masalı 9. yeni bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 ile Kül Masalı fragmanı yayınlandı mı?

Diğer taraftan Restoran'da çalışan Rukiye'yi göz altına alan Cemil ve Müge de aynı iz üzerinde hızla ilerlemeye başlarlar. Arat ve Jale için çember artık tamamen daralmıştır. Hiç ummadığı sarsıcı bir anda Cemil ve Özge'yi karşısında bulan Arat'ın artık ne kaçabileceği bir yer ne de söyleyebileceği bir yalan kalmamıştır. Büyük yüzleşme zamanı gelmiştir artık.