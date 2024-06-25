Kulağa su kaçması, duşta, havuzda ve denizde en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Kişiyi korkutan ve rahatsız hissettiren bu durum hakkında merak edilen pek çok şey vardır. Sağlığı ve rahatı kaçıran bu durumdan kurtulmak içinse konu hakkında bazı şeyler bilmek oldukça önemlidir. Kulağa su kaçması zararlı mı, kulağa su kaçarsa ne olur, ne yapmalı sorularının yanıtlarını bilmek daha sağlıklı olmanız için bilmeniz gerekenler arasındadır.

Kulağa Su Kaçması Zararlı Mı?

Kulağa su kaçması genellikle ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmez. Geçici bir sağlık sorunu olarak kabul edilir. Su, çoğunlukla kendi kendine akarak boşalır.

Kulağa Su Kaçarsa Ne Olur?

Kulağa kaçan su ciddi sorunlara yol açmaz. Ancak bazı durumlarda, su kulaktan kendi kendine çıkmazsa bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Geçici işitme kaybı, kulakta rahatsızlık veya kaşıntı, enfeksiyon gibi durumlar bu sorunlar arasındadır.

Kulağa Su Kaçarsa Ne Yapmalı?

Eğer kulağınıza su kaçtıysa, başınızı yana eğmelisiniz. Yavaşça olduğunuz yerde zıplayarak suyun çıkmasını sağlayabilirsiniz. Birkaç dakika başınız eğik duyarak içeri giren suyun kaçmasını bekleyebilirsiniz. Kulağınızın dış kısmını havlu ile kurulayarak suyu temizleyebilirsiniz. Ayrıca yutkunma ve çiğneme hareketleri yapmak da içeri giren suyun çıkmasını sağlayan hareketlerdendir. Gece yatarken de suyun kaçtığı kulağınızın üstüne yatmanız suyun dışarı çıkmasını sağlayabilir.