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Giriş Tarihi: 4.7.2022 15:48 Son Güncelleme: 4.7.2022 15:48

Kulak Çınlaması Nedir? Geçmeyen Sol Ve Sağ Kulak Çınlaması Neden Olur, Nasıl Geçer, Tinnitus Tedavisi Nedir?

Kulak Çınlaması Nedir? Geçmeyen Sol Ve Sağ Kulak Çınlaması Neden Olur, Nasıl Geçer, Tinnitus Tedavisi Nedir?

Günlük yaşantıda kişileri rahatsız eden durumlardan biri kulak çınlamasıdır. Tek taraflı ya da iki kulağı da aynı anda etkileyebilen kulak çınlaması, genellikle uzun süre yüksek sese maruz kalınmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Tam tersi çok sessiz ortama maruz kalınmasından dolayı da ortaya çıkabilmektedir. 40 ile 70 yaş aralığında daha çok kulak çınlaması olduğu bilimsel araştırmalarda tespit edilmiştir. Kulak çınlaması nedir? Daha detaylı açıklayacağız. Geçmeyen sol ve sağ kulak çınlaması neden olur, nasıl geçer? Uzman doktorların bu konuyla alakalı tespitlerini sizler için derledik.

Kulak çınlaması diğer adıyla tinnitus, hastanın bir ses algılaması olarak tanımlanmaktadır. Sık görülen bir problem olan kulak çınlaması genellikle yetişkin yaş gruplarında ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda da yaşına artmasıyla beraber kulak çınlaması şikayetlerinin de arttığı ortaya çıkmıştır. Anatomik ve fonksiyonel değişikliklere bağlı görülebilen kulak çınlaması, tedavi yönteminde de bu değişikliklere bağlı olarak çözüm üretilir. Birçok kişide uygun tanı ve tedavinin ardından iyileşme gösterir. Geçmeyen sol ve sağ kulak çınlaması neden olur, nasıl geçer? Tedavi yöntemlerini ele aldık. Kulak çınlaması nedir? İşte detaylı bilgiler…

Tinnitus Nedir?

Akustik bir uyaran olmaksızın kişi kulağında bir ses algılıyormuş gibi hissetmesi durumuna kulak çınlaması diyebiliriz. Bu ses değişik ton, özellik ve karakterde duyulabilir. Bu durum kişiden kişiye de değişebilir. Bazı kişiler bazen uğultu, çan, rüzgâr veya ıslık sesi, makine gürültüsü, hışırtı, nabız sesleri gibi sesleri anlatmaktadırlar. Tinnitus genellikle bir belirti olarak değerlendirilir. Direk hastalık teşhisi konmaz. Kulak sorunları arasında en çok karşılaşılan rahatsızlıklardan bir tanesidir.

Kulak Çınlaması Neden Olur?

Kulak çınlaması genelde 1-2 gün içerisinde kendiliğinden geçebilen bir durumdur. Fakat uzun süre geçmemesi durumunda işitme kaybına kadar gidebilen sorunlara yol açabilir. Kulak çınlamasına neden olan etkenler şunlardır:

  • Kulak içinin kirlenmesi,
  • Uzun süre yüksek sese maruz kalma,
  • Kulaktaki yabancı cisim,
  • Kulak zarında delinme,
  • Orta kulak iltihabı ve orta kulakta sıvı birikmesi,
  • İç kulak hücrelerinin zarar görmesi,
  • Orta kulakta bulunan kemiklerin ve eklemlerin sertleşmesi,
  • İşitme kaybı,
  • Alerji ve kan basıncı değişiklikleri,
  • Meniere adı verilen rahatsızlık,
  • Şeker hastalığı ve anemi,
  • Menopoz dönemi ve hormon değişiklikleri,
  • Baş ve boyun bölgesinde yaşanan travmalar,
  • Tiroid hastalıkları,
  • Anevrizma denen damar genişlemeleri,
  • İşitmeyi sağlayan sinirleri etkileyen lezyonlar,
  • Yanlış ilaç kullanımı,
  • Nörolojik, metabolik veya psikiyatrik hastalıklar.

Sağ Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

  • Yüksek sesli müziğe maruz kalmaktan korunma,
  • Kan basıncının kontrolü,
  • Tuzlu yiyeceklerden uzak durma,
  • Kahve, kola ve sigara tüketiminden kaçınma,
  • Egzersiz yapma

Geçmeyen Kulak Çınlaması Tedavisi

Kulak çınlamasına KKB uzmanları muayene etmektedir. Muayene ve tetkikler sonucu çınlamanın sebebi ortaya çıkartılır. Kulak çınlamasının nedenleri ortaya çıkarıldıktan sonra kişiye özel tedavi planlaması yapılır. Kulak yolundaki buşon denilen kulak kiri ya da yabancı cisim varsa bu çıkartılarak kişinin rahatlaması sağlanır.

Bunun yanında direk kulak çınlamasına özgü bir ilaç veya damla yoktur. Fakat tekitler için bazı ilaçlar kullandırılabilir. Kulak çınlaması basit ve anlık bir şikayet olabileceği gibi ileri düzeydeki hastalıkların belirtisi de olabilir. Geçmeyen kulak çınlaması tedavisi için uzman bir doktora görünmeniz tavsiye edilmektedir.

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Kulak Çınlaması Nedir? Geçmeyen Sol Ve Sağ Kulak Çınlaması Neden Olur, Nasıl Geçer, Tinnitus Tedavisi Nedir?
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