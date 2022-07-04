Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer? Kulak Tıkanmasına Ne İyi Gelir, Evde Ne Yapılır Ve Nasıl Düzelir?

Kulak tıkanıklığı günlük yaşantıda sıklıkla rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Genellikle tek kulakta görülen bu durum kısa süreli işitme sorunlarına yol açabilmektedir. Bazen iki kulakta da görülebilmektedir. Dışarıdan gelen ses dalgalarının işitme kanalına düzgün bir şekilde iletilememesi sonucunda kişinin yaşantısını etkilemektedir. Bu sorun geçici olsa da bazen tedavi gerektiren sorunlara yol açabilir. Bir haftadan fazla süren kulak tıkanıklığı önemli hastalıkların habercisi olabilir. Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Bu durumda da bu soru merak konusu olmaktadır. Kulak tıkanmasına ne iyi gelir? İşte merak edilenlerin yanıtları.

Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Eğer kulak tıkanıklığı olup olmadığını test etmek istiyorsanız şu belirtileri dikkate almalısınız:

Kulak akıntısı

Kulak çınlaması

Denge kaybı

Hafif işitme kaybı

Baş dönmesi

Kulakta ağrı

Bu belirtiler sizde de varsa büyük ihtimalle kulak tıkanıklığı rahatsızlığı olabilir. Kulakta basınç ve dolgunluk hissi en yaygın görülen belirtiler arasında olduğunu unutmayın.

Kulak tıkanıklığı basınç değişimi durumlarda ortaya çıkabilir. Yutkunma, sakız çiğneme ve esneme gibi yöntemlerle geçebilir. Fakat basın değişimi basit bir nedendir. Orta kulak iltihabı gibi bakteriyel enfeksiyona bağlı nedenlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Rahatsızlığın ortadan kaldırılması için mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

Orta kulak iltihabına bağlı gelişen kulak tıkanıklığında antibiyotikler kullandırılır.

Alerjiye bağlı gelişen kulak tıkanmalarında antihistaminik ilaçlara başvurulabilir.

Sinüs basıncı kulakların tıkanmasına neden olabileceği için ağızdan alınabilen veya burun içine püskürtülen dekonjestanlar tavsiye edilmektedir.

Kulak Tıkanıklığı Evde Nasıl Geçer?

Kulakta oluşan tıkanmalar için elma sirkesi kullanılmaktadır. Elma sirkesini bir damlalık içine ekleyerek bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Tozdan dolayı tıkanan kulağı en iyi şekilde açan doğal yöntem çay ağacı yağıdır. 1 bardak kaynar suyun içine birkaç damla çay ağacı yağı ekleyerek karıştırın. Sonra kulağınızı bu bardağa yakın konuma getirin.

Kulak tıkanıklığı ve iltihabı için de soğan suyundan faydalanabilirsiniz.

Kulak tıkanıklığı problemini geçirmek 1 adet doğranmış sarımsak ile 1 kaşık zeytinyağını karıştırıp bir damla alın. Bunu kulağınıza damlatın.

Not: Bu yöntemleri kullanmak için önce uzman bir doktora danışmanız gerekmektedir. Uzman doktorun kontrolünde bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Kulak Kiri Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Kulak kirinin tıkanıklığı, duyma kalitesini düşüren etkenlerin başında olduğunu söyleyelim. Hidrojen peroksit gibi damlalar uygun şekilde kullanıldığında kulak kiri tıkanıklığından kurtulabilirsiniz. Eğer doktor kontrolünde yapılan bu yöntem etkili olmazsa yine doktor kontrolünde aspiratör vakumlama, suyla yıkama ya da küret ile temizleme gibi yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin hangisinin seçileceğine, muayene esnasında kulak burun boğaz uzmanı karar verir.