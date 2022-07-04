Kulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer? Kulak Tıkanmasına Ne İyi Gelir, Evde Ne Yapılır Ve Nasıl Düzelir?

Kulak tıkanıklığı günlük yaşantıda sıklıkla rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Genellikle tek kulakta görülen bu durum kısa süreli işitme sorunlarına yol açabilmektedir. Bazen iki kulakta da görülebilmektedir. Dışarıdan gelen ses dalgalarının işitme kanalına düzgün bir şekilde iletilememesi sonucunda kişinin yaşantısını etkilemektedir. Bu sorun geçici olsa da bazen tedavi gerektiren sorunlara yol açabilir. Bir haftadan fazla süren kulak tıkanıklığı önemli hastalıkların habercisi olabilir. Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Bu durumda da bu soru merak konusu olmaktadır. Kulak tıkanmasına ne iyi gelir? İşte merak edilenlerin yanıtları.
Eğer kulak tıkanıklığı olup olmadığını test etmek istiyorsanız şu belirtileri dikkate almalısınız:
Bu belirtiler sizde de varsa büyük ihtimalle kulak tıkanıklığı rahatsızlığı olabilir. Kulakta basınç ve dolgunluk hissi en yaygın görülen belirtiler arasında olduğunu unutmayın.
Kulak tıkanıklığı basınç değişimi durumlarda ortaya çıkabilir. Yutkunma, sakız çiğneme ve esneme gibi yöntemlerle geçebilir. Fakat basın değişimi basit bir nedendir. Orta kulak iltihabı gibi bakteriyel enfeksiyona bağlı nedenlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Rahatsızlığın ortadan kaldırılması için mutlaka bir doktora başvurmalısınız.
Not: Bu yöntemleri kullanmak için önce uzman bir doktora danışmanız gerekmektedir. Uzman doktorun kontrolünde bu yöntemleri deneyebilirsiniz.
Kulak kirinin tıkanıklığı, duyma kalitesini düşüren etkenlerin başında olduğunu söyleyelim. Hidrojen peroksit gibi damlalar uygun şekilde kullanıldığında kulak kiri tıkanıklığından kurtulabilirsiniz. Eğer doktor kontrolünde yapılan bu yöntem etkili olmazsa yine doktor kontrolünde aspiratör vakumlama, suyla yıkama ya da küret ile temizleme gibi yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin hangisinin seçileceğine, muayene esnasında kulak burun boğaz uzmanı karar verir.