Kulaklık Alanını Kapatmayın Uyarısı Nedir? Xiaomi Kulaklık Alanını Kapatmayın Uyarısı Nasıl Kapatılır, Çözümü Nedir?

Kulaklık alanını kapatmayın uyarısı nedir sorusu akıllı cep telefonu sahiplerinin araştırması ve çözüm bulması gereken konulardan biridir. Sorunun yaşandığı telefonlar sadece Xiaomi ile sınırlı değildir. Red Mi kulaklık nasıl kapatılır sorusuna cevap bulmak için de kullanıcı çeşitli araştırmalar içine girebilir. Söz konusu sorun zaman zaman can sıkıcı boyutlara ulaşabilir. Kulaklık alanını kapatmayın uyarısı ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Kulaklık Alanını Kapatmayın Uyarısı Nedir?

Kulaklık alanını kapatmayın uyarısının yaygın olarak görüldüğü cep telefonu modelleri Xiaomi'dir. Söz konusu telefonlara gelen bu uyarı, "cepte aramayı önle" özelliğinin açık olmasından kaynaklanır. Bu cep telefonlarında yakınlık sensörü vardır. Yani cep telefonu ile konuşurken telefonun yüzünüze dayalı olduğu anlaşılır. Yakınlık sensörü, telefonla konuşma esnasında kullanıcının yanlışlıkla menülere dokunmasını engellemek maksadıyla yapılmıştır. Sensör sayesinde telefon kullanıcının yüzüne yaklaştığında ekran kapalı hale gelir.

Yakınlık sensörü aynı zamanda cep telefonu cebinizdeyken telefonun yanlışlıkla açılmasını ve birisini yanlışlıkla aramanızı da engeller. Böylece telefonun ekranı sürekli kilitli konumda tutulur. Bu sensör kapalı konuma getirilmediği sürece "kulaklık alanını kapatmayın" uyarısını almaya devam edersiniz. Eğer telefonunuzu İngilizce menüde kullanıyorsanız bu uyarı don't cover earphone area şeklinde karşınıza çıkar. Sorunun giderilmesi için yakınlık sensörü menüsünden bu özelliği kapatmanız gerekir.

Kulaklık Alanını Kapatmayın Uyarısına Kesin Çözüm

Kulaklık alanını kapatmayın uyarısını tamamen ortadan kaldırmak için bir kısım basit ayarlamalar yapmanız gerekir. Xiaomi telefonlar için aşağıdaki ayarlamayı yaparak sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Telefonun "ayarlar" bölümüne girin.

Gelen ekranda "kilit ekranı" bölümüne dokunun.

Bu bölümde "cepte aramayı önle" ya da "cep modu" seçeneği vardır. Bu modu kapalı duruma getirin.

Yukarıdaki ayarlamayı yaptığınız andan itibaren bahse konu uyarıyı almazsınız. Fakat sürekli ekran koruyucu kullanıyorsanız ya da yakınlık sensörünün olduğu bölümün kirli olması durumunda da kulaklık alanını kapatmayın uyarısı almaya devam edebilirsiniz. Bu durumda kirlenmiş olabilecek ekran koruyucu ve yakınlık sensörünü temizleyerek de sorunun çözümüne katkı sağlayabilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Red Mi telefonlarda da bu sorun ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda da aşağıdaki çözüm adımlarını izleyebilirsiniz.