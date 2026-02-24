Kulaklıklara dikkat: Sizi zehirleyebilir

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen kulaklıklar sizi zehirliyor olabilir. ToxFree LIFE for All adlı kuruluşun tarafından yürütülen araştırmada, Avrupa'da ve çevrimiçi pazarlarda satılan 81 kulaklık üzerinde analiz yapıldı. İncelenen ürünlerin tamamında 'tehlikeli kimyasallar' kategorisine yer alan maddelere rastlandı. En yaygın tespit edilen maddeler bisfenoller oldu. Bu maddelerin hormonları etkileyebildiği, bazı kanser türleri, erken ergenlik ve doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendirildiği biliniyor.