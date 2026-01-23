Kulaklıklarda işitme kaybı riski

Gençler arasında kulaklık kullanımı her geçen gün artıyor. Beraberinde gelen hastalıkların yanı sıra müzik dinlerken ya da konuşurken dışarıyla bağımızı koparan kulaklıklar kazalara da davetiye çıkarıyor. SABAH'a konuşan kulak-burun-boğaz uzmanı Doç. Dr. Mazhar Çelikoyar "İşitme kaybının getirdiği riskler vardır. Örneğin kişi yolda yürürken korna sesini duymuyorsa orda bir hayati risk söz konusu" diyerek konunun hayati önem taşıdığını vurguladı. Çelikoyar, "Kulaklık kullanılırsa ses 50-60 desibel civarında olmalı. Eğer yüksek volümde dinlenecekse de bu süre 1 saati geçmemeli. 100 desibeli geçen volümlerse kesinlikle tercih dahi edilmemeli. Çünkü aşırı yüksek ses kulakta darbe etkisi yaratarak kulak kanalının yapısını bozmaya başlar. Bu durum da bazı mikrobik hastalıklara zemin hazırlar. Ve başta mantarlaşma olmak üzere dış kulak iltihabı gibi hastalıklara sebebiyet verir" dedi. İşitme kaybının iletişimle ilgili sorunları da ortaya çıkardığını söyleyen Çelikoyar, "İşitme kaybı yaşayan kişi karşısındaki insanı iyi duyup anlayamadığı için bir süre sonra kendi içine kapanabiliyor" diyerek iletişimin işitmeden geçtiğini vurguladı.

İLK BELİRTİLER ÖNEMLİ

İşitme kaybının ilk belirtiler arasında çınlama olduğunu belirten Çelikoyar, "Bir konsere gittiğinizde kolon yanındaysanız 100 desibel ve üzeri bir ses yayılır. Konser ve maç sonrası kişiler kulaklarında bir çınlama duyar. Bu çınlama az da olsa işitme kaybı göstergesidir ama büyük çoğunluğu saatler içinde geçer. 130- 140 desibel sese maruz kalındığı an saniyeler içinde bir tahribat söz konusu olabilir" dedi.