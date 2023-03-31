Külbütör Kapağı Arızası Belirtileri - Külbütör Kapağı Nedir, Ne İşe Yarar, Bozulursa Ne Olur?

Külbütör kapağı arızası belirtileri külbütörün arızalanmasının önüne geçilmesi için mühim bir konudur. Bu sebeple araç sahibi vatandaşlar tarafından akla ilk gelen soru Külbütör kapağı ne işe yarar sorusudur. Külbütör kapağı ihmal edilip daha büyük sorunlara yol açmadan önce önlem alınması gerekir. Bu önlemlerin başında da Külbütör Kapak Contası nedir, külbütör kapağı nedir, ne işe yarar gibi sorular gelmektedir. Haberimizin geri kalan kısmında tüm bu ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Külbütör Kapağı Arızası Belirtileri

Motor bloğunun üst tarafında yer alan külbütör kapağı külbütörün önemli bir parçasıdır. Külbütör kapağı arızaları genellikle motor yağının dışarıya sızdırılmasına sebep olmaktadır. Genel olarak kapağın üstünde yağ sızıntısı görülürken aracın altından yere de bir sızıntı görülebilir. Kapakta aşınma, deforme veyahut bir arıza var ise araç çalışırken yanık yağ kokusu alabilirsiniz. Eğer bu sorun uzun süre devam ederse daha büyük felaketlere sebep olabilir. Bunların yanında motorda oluşan performansın azalması, motorla ilgili başka arızalar da bakılması gereken bir kısımdır.

Külbütör Kapağı Nedir, Ne İşe Yarar?

Külbütör kapağı motorun üst bölgesini kaplayan bir bölmedir. Aynı zamanda silindirleri ve valf başlarını da kaplayarak motorda oluşacak olan sorunları önler. Motorunun üst yüzeyini kapatarak içine herhangi bir pisliğin girmesini önler. Toz, su gibi motora zarar verecek olan unsurlardan motoru korur. Aynı zamanda külbütör mekanizmasını ve dışındaki metal kutuyu koruma görevi üstlenir. Bu koruma görevini üstlenirken bir yandan da mekanizmanın içerisine yağ ve kir gibi zararlı maddelerin girmesini engeller. Motorun geri kalan bileşenlerindeki aralıkları yağ sızdırılmasını engelleyen bir diğer unsur da külbütör kapak contasıdır. Bu conta sayesinde motor bileşenlerini yağlamak ve bu yağı tutmasını sağlar. Külbütör kapağı kadar külbütör kapak contasının da değişmesi oldukça kolay ve ucuzdur. Genel olarak külbütör kapağı aliminyum, plastik gibi hafif ve darbeye karşı korunaklı maddelerden yapılır. Aynı zamanda önemli motor parçalarına erişimi sağlayacak olan delikler kapakta bulunur.

Külbütör Kapağı Bozulursa Ne Olur?

Külbütör kapağı motorun önemli bir parçası olmakla beraber arızasında önemli sorunlara yer açmaktadır. Aynı zamanda motorun verimli ve iyi performans vermesi için de iyi bir şekilde bakılması gerekir. Külbütör kapağının hasar görmesi durumunda yağ sızıntısı meydana gelebilir. Bu yağ sızıntısı motorun yağlama sisteminde bir probleme yol açıp motorun fazla ısınmasına veyahut hasar görmesine sebep olabilir. Bir diğer problem ise motorun doğru bir halde çalışmasını engelleyebilir hatta hiç çalışmamasına sebep olabilir.