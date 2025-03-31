Külliye ramazanda 500 bin kişi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde; Konserlerden tiyatrolara, sinema gösterilerinden sergilere, konferanslardan imza etkinliklerine, geleneksel çocuk oyunlarından sanat atölyelerine, bilim atölyelerinden kitap günlerine kadar birçok özel faaliyet yer aldı.