Külliye ramazanda 500 bin kişi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde; Konserlerden tiyatrolara, sinema gösterilerinden sergilere, konferanslardan imza etkinliklerine, geleneksel çocuk oyunlarından sanat atölyelerine, bilim atölyelerinden kitap günlerine kadar birçok özel faaliyet yer aldı.
ETKİNLİKLERE 500 BİN KİŞİ KATILDI
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Camii'nde kılınan teravih namazları ile gönüllerin Rab'be, ellerin semaya açıldığı, ayetlerle, hadislerle, dualarla, mukabele ve tefsir programlarıyla karşılanan Ramazan ayında yaklaşık 500 bin kişi, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde düzenlenen "Külliyede Ramazan" etkinliklerinde bir araya geldi.