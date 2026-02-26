Haberler Yaşam Haberleri Külliye’de KAAN ile uçtular
Giriş Tarihi: 26.02.2026

Külliye’de KAAN ile uçtular

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Külliye’de KAAN ile uçtular
  • ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik aktivitelerle yoğun ilgi görüyor. En dikkat çeken stantlardan biri, TUSAŞ tarafından kurulan milli muharip uçak KAAN simülatörü oldu. Ramazan'ın ilk günü açılan ve ay sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek stantta çocuklar, 3 halkadan geçip hedef imha etme görevini deneyimliyor. Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Torun, etkinliğin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Okul arkadaşı Fırat Meriç de KAAN'la gerçekten uçuyormuş gibi hissettiğini belirterek deneyimin unutulmaz olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Külliye’de KAAN ile uçtular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz