Külliye’de KAAN ile uçtular

C
umhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik aktivitelerle yoğun ilgi görüyor. En dikkat çeken stantlardan biri, TUSAŞ
tarafından kurulan milli muharip uçak KAAN
simülatörü oldu. Ramazan'ın ilk günü açılan ve ay sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek stantta çocuklar, 3 halkadan geçip hedef imha etme görevini deneyimliyor. Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Torun, etkinliğin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Okul arkadaşı Fırat Meriç de KAAN'la gerçekten uçuyormuş gibi hissettiğini belirterek deneyimin unutulmaz olduğunu ifade etti.