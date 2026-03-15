Külliye’de Kuruluş Orhan rüzgarı esti

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın yıldız isimleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde sevenleriyle buluştu. Dizinin sevilen isimlerinin tam kadro katıldığı imza günü etkinliğine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'ndan Alina Boz'a, Şükrü Özyıldız'dan Mustafa Üstündağ'a kadar dev kadro hayranlarıyla hem fotoğraf çektirdi hem de unutulmaz bir hatıraya imza attılar.
BÜYÜK COŞKU
Programın başlamasından saatler önce salonun önünde uzun kuyruklar oluşturan hayranlar, oyuncuları büyük coşkuyla karşıladı. Dizide Orhan Gazi karakterine can veren Mert Yazıcıoğlu, "Burada olmak çok kıymetli. Sizlerle bu kadar yakından tanışmak çok güzel. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi. Dizinin sevilen karakterlerinden Prenses Asporça'yı oynayan Alina Boz ise "Burada olmak çok güzel. İyi ki geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
YOĞUN İLGİ
Flavius karakterine can veren Şükrü Özyıldız da "Burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım çok keyifli bir gün geçiririz" ifadelerini kullandı. Dizi yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Tarihimizi gençlerimize anlatmak, tanıtmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah seviyorsunuzdur" dedi.Yoğun ilgiden memnuniyet duyan yıldız isimler, hayranlarının imza isteklerini geri çevirmedi.