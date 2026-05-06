Haberler Yaşam Haberleri Kültür dünyasına yeni eser: Yedi Güzel Çocuk
Giriş Tarihi: 6.05.2026

Kültür dünyasına yeni eser: Yedi Güzel Çocuk

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Kültür dünyasına yeni eser: Yedi Güzel Çocuk
  • ABONE OL
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş '7 Güzel Adam'dan esinlenerek hazırlanan '7 Güzel Çocuk' kitabını tanıttı. Kültür, sanat, edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimleri, Sultanbeyli Kültür Sanat Buluşmaları programında buluştu. Tombaş etkinlikte yaptığı konuşmada, "7 Güzel Adam, edebiyatımızda yalnızca bir kuşağın adı değildir. Bir duruşun, bir ahlakın, bir sadakatin, bir dostluğun ve bir dava bilincinin adıdır. Edebiyatımızda derin izler bırakan isimlerin mirasını gelecek nesillere taşımayı amaçlıyoruz. Böylece 7 ayrı kitaptan oluşan kitap setini, okullarımızda 15 bin çocuğumuza ücretsiz hediye edeceğiz." dedi. Programda; 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 12. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali ve 7 Güzel Çocuk Kitap setinin tanıtımı yapıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kültür dünyasına yeni eser: Yedi Güzel Çocuk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA