Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Ağrı’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentteki programları kapsamında ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Valilik binası önünde Bakan Ersoy'u Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolü karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy, Vali Koç'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy'un daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılması bekleniyor. Toplantının, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi. Program kapsamında Bakan Ersoy'un son olarak Patnos ilçesine geçerek Patnos Kütüphanesi'nin açılışını yapacağı öğrenildi.