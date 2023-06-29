Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Malatya’da LGS’den tam puan alan öğrencilere hediye verdi

LGS'de tam puan alan öğrencileri tebrik eden Ersoy, "Hepinizi tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Çok önemli bir işi başardınız. Depremden sonra zorluğa rağmen siz çalışmaya devam ettiniz. Böyle bir ortamda bu başarıyı sağladığınız için iki kere tebrik ediyorum." dedi.

Ersoy, öğrencilere tablet ve bisiklet hediye etti. Malatya Valisi Hulusi Şahin de öğrencileri cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.