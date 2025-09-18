Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Turizmin yol arkadaşı kültürdür"

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaretinin ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bugüne ülkenin her bölgesinde, yılın her ayına yayılmış nitelikli bir Türk turizmi bina etmek için çalıştıklarını belirtti.

Sürekliliği sağlamak ve daha büyük hedeflere ilerlemek adına da şehirleri ziyaret etmeye, inceleme ve değerlendirmeler yapmaya devam ettiklerini dile getiren Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Gümüşhane'nin potansiyeli noktasında çok önemli açıklamaları, değerlendirmeleri olmuştur. Ayrıca ilimizin çevresi de düşünüldüğünde çok ciddi bir bölgesel yatırım sahası kendini göstermektedir. Bu gerçek doğrultusunda en doğru, akılcı projeleri belirleyecek ve inşallah gerekli adımları ivedilikle atarak Gümüşhane'ye layık olduğu kültür turizm ivmesini kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kentte yapılan yatırımları aktaran Ersoy, "Son 23 yılda Gümüşhane'de kültür ve turizme güncel fiyatlarla 443 milyon lira yatırım yaptık. Gümüşhane Kültür Merkezi Hizmet Binası, ilimize yapılan yatırımların bir simgesi olarak halkımızın sosyal ve kültürel hayatına değer katmayı sürdürmektedir." dedi.

Gümüşhane'deki yerel yönetimlerin turizm altyapı ve yatırım projelerine 2025 fiyatlarıyla 230 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"2002'de Gümüşhane'de sadece bir tane konaklama tesisi vardı ve o da sadece 54 yatak kapasiteliydi. Bugün 10 farklı konaklama tesisi toplam 612 yatak kapasitesiyle misafirlerimizi ağırlamaktayız. Gümüşhane'nin Zigana, Çakırgöl ve Süleymaniye kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri şehrimizin kültür turizm hayatının geleceğini şekillendirecek alanlardır. Yeni yatırımlar için bakanlığımızın atacağı adımlar kadar yereldeki paydaşlarımızın fikir ve önerilerini de bekliyor olacağız. Bu işbirliğini çok önemli ve değerli buluyorum."

Türkiye'nin şu anda turizmde dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım çalışmalarını yürüten ülke konumunda olduğunu vurgulayan Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansını faaliyete geçirmekle bu alanda muazzam bir mesafe kat ettik. Bu kapsamda Gümüşhane'yi de ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulumuz düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmekte, ilimizin ihtiyaç ve beklentilerini masaya yatırmaktadır. Bu doğrultuda da hedef kitlemize yönelik çalışmalar hayata geçirilmektedir." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansınca yapılan yurt dışı tanıtım çalışmaları kapsamında 2023 yılından bugüne Gümüşhane'de 7 etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gümüşhane'nin tanıtımı için yapılan çalışmalarının detayları hakkında bilgi veren Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2023'te 11 ülkeden 5 influncer ve 14 basın mensubu, 2024'te 4 ülkeden 2 influencer, 3 basın mensubu ve 24 tur operatörünü, 2025'te ise 12 tur operatörünü ilimizde ağırladık. Alanında dünyanın lider ve öncü platformu konumunda olan 'Go Türkiye' web platformumuzda Gümüşhane'nin tarihi ve turistik yerleri, doğası, müziği, festivalleri, gastronomisi ve rotaları hakkında 10 dilde bilgi sunmaktayız. Gumushane.goturkiye.com web sitesini ziyaret eden kullanıcı sayısını artırmak ve şehrin tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla da 'Google Display Network' kullanarak 2023 yılı içerisinde 50 ülkede reklam çalışmaları yaptık ve 16 milyon gösterim sayısına ulaştık. 2024 yılında ise 24 ülkede gerçekleştirdiğimiz reklam çalışmalarındaki gösterim sayımız 20 milyon oldu. 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemi için bu rakamlar 29 ülke ve 15 milyon gösterim olarak gerçekleşti."

Ersoy, Gümüşhane'nin tanıtımı noktasında sosyal medya ve pazarlama materyalleri de yaptıklarını dile getirerek, "Yine ilimizdeki oteller ve restoranlarda kullanılmak üzere sosyal medya ve 'Go Türkiye' tanıtım posterleri tasarladık. 2024 yılı Aralık ayında da Gümüşhane tanıtım filmimizi 'Go Gümüşhane' ve 'Gezsen Gümüşhane' sosyal medya hesapları başta olmak üzere 'Go Türkiye' sosyal medya hesaplarından paylaştık." ifadelerini kullandı.

Go Türkiye sosyal medya hesaplarından 2023'te yapılan Gümüşhane paylaşımlarının 659 bin gösterim yapıldığını aktaran Ersoy, 2024'te bu rakamın 1,8 milyona ulaştığını söyledi.

"TURİZMİN YOL ARKADAŞI KÜLTÜRDÜR"

Ersoy, Gümüşhane'de 31 adet sit alanı, 617 tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunduğuna işaret ederek, "Elbette turizmin yol arkadaşı kültürdür. Bu iki unsur birbirini sürekli destekleyen, besleyen bir ekosistemin ana parçalarıdır." dedi.

Kültür varlıkları noktasında tarihin en büyük ve en kapsamlı arkeoloji projesi Geleceğe Miras'ı hayata geçirdikleri dile getiren Ersoy, "İkinci yılına girmiş olan bu muazzam kazı, restorasyon, ihya ve inşa projesine Satala Antik Kenti'ni de dahil ettik. Roma, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı ile muazzam bir medeniyet ve kültür çeşitliliğine ev sahipliği yapmış bu sahanın, Gümüşhane'nin kültür turizm hayatına en güçlü şekilde katılmasını ve dolayısıyla sosyoekonomik katkı sunmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, kültür varlıkları açısından bakım, onarım ve müze teşhir gibi çalışmalara değinerek, "Son 23 yılda 7 tanesi proje, 13 tanesi uygulama işi olmak üzere toplam 20 çalışma başarıyla tamamlanmıştır. 37 taşınmaza da proje ve uygulama yardımı yapılmıştır." dedi.

Kültür mirasını çalmaya çalışanlara göz açtırmadıklarına işaret eden Ersoy, "Gerek jandarmamızın gerek emniyet birimlerimizin özverili çalışmaları ile sadece 2025 yılında 4 adet kaçak kazı ve 3 adet kültür varlığı kaçakçılığı engellenmiş, 168 adet kültür varlığı ve 28 adet obje ele geçirilmiştir. Emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakanlık olarak sorumluluk sahalarında bütün başlıklarda yeni ve daha büyük adımlar atmayı sürdüreceklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bu işi gel geç çözümler, hamasi söylemler ile değil eserlerle, hizmetle ve her yıl yeni bir rekor olarak ulusal ve uluslararası kurumların açıkladığı rakamları sürekli aşma kararlılığıyla yapacağız. Gerçekçi yaklaşımla, geleceği ön görerek ve sürekliliği önceleyerek Gümüşhanex'nin sahip olduklarını ihtiyaçlarına cevap verecek projelerle dönüştüreceğiz. Bunu bütün paydaşlarımızla omuz omuza yapacağız. Ülkemizin kültür ve turizminin sürekli büyüyerek gelişmeye ve zenginleşmeye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biliniz ki Gümüşhane'de payına düşeni daima alacaktır."

AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Ersoy, tarihi Süleymaniye Mahallesi ve Balyemez Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy'a, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da eşlik etti.