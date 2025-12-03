Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına uzun yıllardır yön veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin 2025 yılı sahipleri belli oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu ve Nadir Alpaslan başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısı; Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden'in katılımıyla 18 Kasım'da gerçekleştirildi.

2025 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, Türkiye'nin kültür ve sanatını ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden kurumların uzun soluklu çalışmalarına duyulan takdirin bir göstergesi olarak veriliyor.

ÖZEL ÖDÜLLERİN YENİ SAHİPLERİ

Ödüle layık görülen Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, merhum ressam Mustafa Ayaz'ın kişisel sanatsal birikimini özgün bir müze yapısıyla bütüncül şekilde gelecek kuşaklara aktarması, Ankara'nın kültür ve sanat yaşamındaki konumu, çok yönlü sergi ve eğitim faaliyetleriyle sanatsal üretime yön vermesi nedeniyle takdir edildi. Vakfın her yaştan sanatsevere sunduğu kurslar ve sanat eğitimi konusundaki öncü yaklaşımı, ödülün verilmesinde belirleyici oldu. Türkiye Yazarlar Birliği ise Türkiye'nin en geniş katılımlı yazar kuruluşu olarak edebiyat, düşünce ve sanat alanlarında yürüttüğü çalışmalar, 'Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı', 'Yazar Okulu', 'Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni' gibi süreklilik gösteren projeleri ve yayıncılık faaliyetleriyle edebiyat dünyasına yön veren kurumsal katkıları sebebiyle ödüle değer bulundu. Birliğin mesleki dayanışmayı güçlendiren yapısı, edebi üretimi destekleyen vizyonuyla öne çıktı.

'KURUMLARIMIZI DESTEKLEMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödüle layık görülen kurumları sosyal medya hesabından açıkladı. Türkiye'nin kültür ve sanatını güçlendiren, üretimi ve yaratıcılığı her geçen yıl daha ileriye taşıyan kurumları desteklemekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2025 yılı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Ülkemizin kültür ve sanatını güçlendiren, üretimi ve yaratıcılığı her geçen yıl daha ileriye taşıyan kurumlarımızı desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği, Akbank Sanat; kültür ve sanat hayatımıza sundukları kıymetli katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin kültür birikiminin geleceğe taşınmasında emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.