Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI – GENEL ŞARTLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartlara ek olarak ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartları taşıması beklenmektedir. Başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru son tarihi itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak,

Başvuru son tarihi itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezası almamış olmak ve affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık gibi suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu açısından askerlikle ilişiği bulunmamak veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini sürekli olarak yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir akıl sağlığı sorunu taşımamak.