Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini 25 Ağustos'ta başlattı. Başvuruda bulunacak adayların bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterler arasında, başvuru son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını aşmamış olmak ve kamu haklarından yoksun olmamak yer alıyor. Peki, Bakanlık tarafından toplam 795 kişilik personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte ayrıntılar...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli olarak istihdam edilecek 795 personel için başvuru sürecini 25 Ağustos tarihinde başlattı. Adaylar, başvurularını 8 Eylül tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI – GENEL ŞARTLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartlara ek olarak ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartları taşıması beklenmektedir. Başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru son tarihi itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak,
Başvuru son tarihi itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezası almamış olmak ve affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye veya edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık gibi suçlardan mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu açısından askerlikle ilişiği bulunmamak veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini sürekli olarak yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir akıl sağlığı sorunu taşımamak.
BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, başvuru süreci tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr
internet adresi ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.
Başvurular, pozisyon bazında KPSS (B) grubu puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanı alan adaydan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
Her bir pozisyon için iki katı yedek aday belirlenecektir.
Asil adaylardan süresi içinde başvuru yapmayan veya gerekli şartları taşımadığı tespit edilenler yerine, yedek adaylar sırasıyla yerleştirilecektir. Yedek adaylar, durumlarını Bakanlığımızın internet sitesinden takip edebileceklerdir. Bu duyuru resmî tebliğ niteliğinde olup, ayrıca bireysel tebligat yapılmayacaktır.
Başvuruda belirtilen bilgileri eksik veya nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.
Ataması yapılacak adaylardan istenecek belgeler ve diğer detaylar, Bakanlığımızın internet sitesinde duyurulacaktır.