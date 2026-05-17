Kültür Yolu Eskişehir’de

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Eskişehir ayağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı. Festivalin açılış töreni, şehrin kültürel yerlerinden biri olan Odunpazarı Modern Müzesi'nde (OMM) gerçekleştirildi. 8 ay sürecek kültür-sanat ikliminin 4. durağı Eskişehir oldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl Eskişehir, Aydın, Mersin, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş da dahil edildi.

Eskişehir'de 9 gün boyunca, 11 farklı noktada ve 59 farklı başlıkta 177 etkinlik gerçekleştirilecek. Festivale katılanların Eskişehir mutfağına ait özel lezzetlerin tadına varacağı 33 lezzet noktası belirlendi. Bakan Ersoy "Ailecek, kültür ve sanat adına aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir festival, Eskişehirlileri bekliyor.

Kültür yolu süresiyle, kapsamıyla, etkinlik, sanatçı ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivaline, Türkiye'nin bir marka değerine dönüşmüştür. Artık, görüyoruz ki festivaller, sadece konser salonlarını, sergileri ya da meydanları değil, şehrin sokaklarını, esnafını, restoranlarını ve yerel ekonomisini de doğrudan hareketlendiriyor" dedi.