Kültür yolu hafızalara kazındı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali
'nin ilk durağı olan Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali dün sona erdi. Festival süresince özellikle çocuklar 'Çocuk köyü'nde oyun, sanat ve keşif odaklı zengin içeriklerle dolu bir deneyim yaşadı. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark'ta kurulan "Çocuk Köyü", atölye çalışmaları, sahne gösterileri, oyun alanları ve çeşitli etkinliklerle minik ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir merkez haline geldi. Atölyelerde farklı zanaat alanlarına ait üretim teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı. Nuray Akgün tarafından gerçekleştirilen "Yazmacılık/Ahşap Basmacılık Atölyesi"nde ise pamuklu kumaşlar üzerine, ahşap kalıplar ve doğal kök boyalar kullanılarak desen basımı ve boyama teknikleri tanıtıldı. Geleneksel Türk el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan yazmacılık, usta-çırak geleneği içinde sürdürülen bir üretim pratiği olarak katılımcılara aktarıldı.