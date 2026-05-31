Haberler Yaşam Haberleri ‘Kültür Yolu’ Manisa’da
Giriş Tarihi: 31.05.2026

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Manisa'da ikinci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali konser, sergi, söyleşi, çocuk etkinlikleri, sanat ve gastronomi programlarından oluşan içeriğiyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Manisa Müzesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, festivallerin düşünmeyi, araştırmayı ve üretmeyi teşvik ettiğini dile getirerek kültür, şehir ekonomisi, gastronomi, müzeler ve tarihi değerler açısından da önemli işlevler üstlendiğini kaydetti. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerin kentlerin kimliğine katkı sağladığını belirtti. Özkan, gençlerin farklı kültürlerle aynı anda etkileşim kurabildiğini, bunun hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını belirterek kültürel ve sanatsal faaliyetlerin bu doğrultuda şekillendirilmesinin güçlü toplum ve güçlü devlet anlayışına katkı sağlayacağını söyledi. Davetliler "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini de gezdi.

