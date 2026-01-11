Kültürel bağlar çocuk oyunları ile güçlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 28-30 Nisan'da İstanbul'da çocukların çok yönlü gelişimini desteklemeyi, kültürel mirası korumayı ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedefleyen "Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği" düzenleyecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek şenlikte Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'dan katılımcılar yer alacak. Şenlikte her ülke, kendi kültürüne ait çocuk oyunlarını, oyuncaklarını ve kıyafetlerini tanıtacak. 10-13 yaş aralığındaki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, öğretmenler, akademisyenler ve çocuk oyunları alanında çalışan uzmanlar da bulunacak.