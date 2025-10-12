Kültürün kalbi Turkuvaz’da attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, "Anadolu Mayası" temasıyla kitapseverleri yazarlarla, kitaplarla ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu ise Turkuvaz Kitap ve Turkuvaz Medya yazarlarının fuarda gerçekleştirdiği imza günleri ve söyleşiler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. İzmit Kongre Merkezi'nde 4-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuar, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Türkiye'nin en büyük kültürel organizasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. Turkuvaz Kitap ve Turkuvaz Medya'nın stantları ise, özellikle hafta sonu ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Turkuvaz Yayın Grubu'nun son dönemde öne çıkan eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu; yazarlarla bire bir tanışarak kitaplarını imzalatma şansı yakaladı.





OKUYUCULARDAN YOĞUN KATILIM

Turkuvaz Kitap yazarları İbrahim Tenekeci, Gökhan Ergür, Müslim Coşkun ve Harun Yakarer, Zeki Bulduk, Yunus Karadağ ve Abdullah Harmancı dün okurları ile bir araya geldi. Günün en dikkat çeken söyleşilerinden biri ise saat 17.00'de Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Ahmet Özhan'ın "Sen Bu Dünyaya Niye Geldin?" temalı söyleşisi oldu. Özhan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, barış ve ateşkesin sağlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti: "Gazze'de barış oldu, ateşkes sağlandı. Allah tamamına erdirsin. Rusya-Ukrayna Savaşı da bir an önce son bulsun inşallah." Müzik ve maneviyat ekseninde geçen bu özel programdan sonra ise Mustafa Akar, edebiyatseverlerle etkileyici bir sohbet gerçekleştirerek fuar atmosferini zenginleştirdi. Turkuvaz Medya ve Turkuvaz Kitap, bu yılki fuarda yalnızca yayınlarıyla değil, kültürel söylemleriyle de öne çıkan yazar kadrosu sayesinde dikkat çekti. Fuar boyunca gerçekleştirilen paneller ve bire bir imza etkinlikleri, yayınevinin edebiyat dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.