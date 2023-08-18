Kulüp başkanı kaza kurbanı oldu

Tekirdağ'a giden ve bir gün kaldıktan sonra kendi aracı ile dönüş yoluna çıkan, Kocaeli'de spor camiasının yakından tanıdığı isim Yenidoğan Serdarspor Kulübü'nun uzun yıllardır başkanlığını yapan Abdülkadir Bayraktutar, dönüş yolunda kaza yaptı.

Bayraktutar'ın vefat haberini akrabası olan Hamza Bostan sosyal medya hesabından şu ifadeler ile duyurdu, "Teyze oğlu Abdülkadir Bayraktutar hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim taksiratını affetsin. Başımız soğulsun." Bayraktutar'ın cenazesinin Cumartesi günü öğle namazı sonrası Yuvacık merkezden kaldırılacağı öğrenildi.

BAŞKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'da kendi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Büyükkakın, "Sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mesai arkadaşımız ve Yenidoğan Serdarspor Kulüp Başkanımız Abdülkadir Bayraktutar'a Allah'tan rahmet ailesine, çalışma arkadaşlarına ve Yenidoğanspor Camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.