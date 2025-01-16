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Giriş Tarihi: 16.1.2025 22:11 Son Güncelleme: 16.1.2025 22:38

Kum eleğinin altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde, kum eleği tamiri sırasında meydana gelen kazada, 71 yaşındaki Veysel Gedik hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Kum eleğinin altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Seydikemer İlçesi Paşalı Mahallesi'nde 64 yaşındaki C.Y., evinin yanındaki kum eleğini tamir etmek amacıyla bir kepçe yardımıyla havaya kaldırdı. Bu sırada tamir çalışmaları devam ederken, kum eleği aniden kayarak 71 yaşındaki Veysel Gedik'in üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Veysel Gedik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Gedik'in cenazesi, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.

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Kum eleğinin altında kalan şahıs hayatını kaybetti
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