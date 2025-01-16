Kum eleğinin altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Seydikemer İlçesi Paşalı Mahallesi'nde 64 yaşındaki C.Y., evinin yanındaki kum eleğini tamir etmek amacıyla bir kepçe yardımıyla havaya kaldırdı. Bu sırada tamir çalışmaları devam ederken, kum eleği aniden kayarak 71 yaşındaki Veysel Gedik'in üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Veysel Gedik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Gedik'in cenazesi, Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.