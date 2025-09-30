Kumar bağımlılığı gençliği tehdit ediyor

Türkiye'de her 10 kişiden birinin en az bir kez kumar oynadığı Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin Türkiye Kumar Raporu'nda ortaya çıktı. İstanbul'daki Yeşilay merkezinde dün açıklanan çarpıcı verilerde kumar oynayanların yüzde 71'inin ilk kez 15-24 yaş aralığında kumar oynadığı tespit edildi. Yüzde 19'u ise 25-34 yaşları aralığı olurken, 35 ve üstü ise yüzde 10 çıktı. Kumarın, yaş grubu ve eğitim düzeyi fark etmeksizin toplumun geniş kesimlerini etkilediği belirlendi. Hayatında en az bir kez kumar oynamış bireylerin eğitim durumuna göre okul bitirmemiş olanlar yüzde 3,5, ilkokul mezunu yüzde 8,9, ortaokul mezunu yüzde 9,8, lise mezunu yüzde 10,2, önlisans mezunu yüzde 11,5, üniversite mezunu yüzde 11,3 ve lisansüstü yüzde 13 olarak belirlendi. Paylaşılan raporda boşanan kadınların yüzde 2'sinin boşanma gerekçesinin kumar olduğu ifade edildi. Türkiye'de erkeklerde kumar oynama yüzde 13,4 iken, kadınlarda bu oranın yüzde 6,8 olduğu görüldü. YEDAM'a kumar bağımlılığı sebebiyle başvuranların yüzde 97'sinin erkek, yüzde 3'ünün kadınlardan oluştuğu ortaya çıktı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, SABAH'a yaptığı açıklamada "Kumar bağımlılığında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere büyük bir tehdit altındayız. Kumar endüstrisi daha çok çocukları hedef alarak çalışıyor. 15 yaş ve üzeri nüfusta, hayatında en az bir kere kumar oynama oranı maalesef yüzde 10 seviyesine ulaşmış. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde kumar bağımlılığı sebebiyle başvuran sayısı son üç yılda 15 bin 624 kişi oldu. Bize başvuran her 7 kişiden 2'si kumar sebebiyle geliyor. Kumar bağımlılığının tedavisi var" dedi.