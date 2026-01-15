Kumar borcu gazi Ferdi Çatal'ı intihara sürükledi: Her şey "bir seferden bir şey olmaz" diye başladı

HER ŞEY "BİR SEFERDEN BİR ŞEY OLMAZ" DİYE BAŞLADI

İntihar etmeden önce veda videosu çeken Çatal, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey "bir seferden bir şey olmaz" diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" dedi.