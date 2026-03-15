Kumaş fabrikasında korkunç ölüm

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi 83535 No'lu Cadde üzerinde bulunan MHK Nonwoven kumaş fabrikasında meydana gelen olayda, kumaş örme makinesinde çalışan Kemal Kekeç (34) dönel makineye sıkıştı. Makinede ezilen Kekeç'i gören arkadaşları müdahale ederek makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kekeç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kekeç'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı ve iş güvenliği uzmanı fabrikada inceleme yaptı. Olayın kaza mı yoksa ihmal sonucu mu yaşandığı yapılacak soruşturma sonrası belli olacak.