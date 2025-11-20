Kumaşa dokunmak kültür haritasına dokunmaktır

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen "Anadoludakiler: Sof'un Zamansız Yolculuğu" sergisi açıldı. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara El Sanatları ve Tasarım Merkezi'nin unutulmaya yüz tutmuş mirası hayata döndürdüğünü belirten Erdoğan, "Bu çaba, millet olarak köklerimizi diri tutmak, bizi biz yapan özümüzü ve kültürümüzü geleceğe taşımaktır. Ayrıca, projede yer alarak 'sof dokuma usta öğretici' unvanı kazanan hünerli kadınlarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Kına gecesinden sünnet törenine kadar her geleneğin hikâyesinin kumaşların diliyle anlatıldığını belirten Erdoğan, "Gelin duvakları, yuva kurmanın bereketinin, dervişin sırtındaki hırka tevazu ve edebin, kaftan kudretin, öpüp başımıza koyduğumuz al bayrak aziz vatanın, seccadeler ise kutsalın lisanı olur.

Bir kumaşın yüzeyine dokunduğunuzda, uzun bir medeniyet hikâyesine ve büyük bir kültür haritasına da dokunursunuz" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, bu nedenle 2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle, Türk Dokuma Atlası Projesi'ni hayata geçirdiklerini anımsatarak Selçuklu ve Osmanlı dönemi boyunca, dünyada "Türk Kumaşı" adıyla nam salmış, dokuma kültürünü oluşturan değerleri tek tek ele aldıklarını, 7 bölgedeki dokumaları tespit ettiklerini ve kimliklendirdiklerini bildirdi. Tüm dünyada, yerel, otantik ve doğal ürünlere olan talebin günbegün arttığını belirten Emine Erdoğan, "Sof, o kadar özel bir kumaş ki ipeksi yapısıyla, başlı başına bir zarafet şöleni sunuyor. Yazın serin, kışın sıcak tutan yapısı, neme karşı dirençli olması ve kırışmaması gibi özellikleriyle öne çıkıyor. İz Ankara Tasarım ve El Sanatları Merkezimiz, sof kumaşından, şal, fular ve erkek atkısı üretiyor. Ayrıca, dantel, iğne oyası, keçe gibi geleneksel el sanatlarımızı, sofla buluşturuyor" dedi.