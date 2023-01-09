Kumaştan Pas Lekesi Nasıl Çıkar? Kumaş Kıyafetten Pas Lekesi Nasıl Çıkarılır ve Temizlenir?

Kumaştan pas lekesi nasıl çıkar sorusunda bakmamız gereken ilk husus pas olan ürünün cinsini belirlemektir. Deri ya da süet gibi çabuk bozulabilecek narin kumaşlar söz konusu ise bunlar profesyonel temizleyicilere gönderilmelidir. Kumaş kıyafetten pas lekesi nasıl çıkar diye düşündüğümüzde, pas lekesini çıkarmak çok zor hatta imkansız gelebilir. Fakat kumaş kıyafetten pas lekesi nasıl temizlenir diye baktığımızda bunun cevabı çok da zor değildir. Gelelim kumaş kıyafetten pas lekesi nasıl çıkar sorusuna;

Kumaştan Pas Lekesi Nasıl Çıkar?

Kumaşlarda oluşan pas lekeleri çıkarılmaları çok zor lekeler olarak kabul edilir. Fakat evinizde bulabileceğiniz birkaç ürün ile artık bu sorun olmaktan çıkacaktır. İçeriğinde bol miktarda asit bulunduran limon pas temizleyici malzemedir. Her evde mutlaka bulunan limon pas lekelerinin düşmanıdır. Pas lekesi olan kumaş elbisenizin, pas lekesi olan bölgesine lekenin miktarı kadar limon sıkın ya da hazır limon suyu dökün. Limonu sıktıktan sonra limon suyunun pas lekesi olan bölgeye iyice nüfuz ettiğinden emin olun. Akıbetinde pas lekesi olan bölgeyi güneş alabilecek şekilde serin. Güneşte kumaştaki limon suyunun kurumasıyla beraber pas lekesi olan bölgeyi soğuk suda masaj yapar şekilde durulayın. Bu noktada çitileme yapmayın. Çünkü çitilemek pas lekesinin dağılmasına sebep olur. Güneş ve limon suyu birleşerek lekeyi hafifletir ve böylece kumaştaki pas lekesinin çıkması daha kolay olur.

Beyaz Kumaştan Pas Lekesi Nasıl Çıkar?

Pas lekesi olan beyaz kumaştan pas lekesini çıkarmak için lekeli kısma yeteri kadar limon suyu sıkınız. 1 miktar tuz ile ovalayıp pas lekesine limon suyu ve tuzu iyice yediriniz. Daha sonra pas lekesi olan bölgeyi güneşin nüfuz edebileceği bir yere seriniz. Yaklaşık 4 saat limon suyun ve tuzun emilmesini bekleyiniz. Emilim işlemi gerçekleştirdikten sonra soğuk suyla pas lekesi olan kısmı durulayın ve çamaşır makinesinde normal programında yıkayınız. Eğer karbonat kullanacaksanız, karbonatı limon suyu ile macun kıvamına getirin ve pas lekesi olan kısma masaj yapar gibi yedirin. Daha sonra narince durulayıp makinenizin normal programında yıkayın.

Kumaş Kıyafetten Pas Lekesi Nasıl Çıkar?

Kumaş elbiseden pas lekesini çıkarmak için limon ve sirkeyi karıştırarak pas lekesi olan kısma uygulayabilirsiniz. Kumaş elbisenizin pas lekesi olan kısmına limon ve sirkeyi karıştırıp üzerine dökün ve elinizle hafifçe masaj yapar gibi yedirin. Limon ve sirke karışımı kurumasına yakın soğuk suda nazikçe masaj yapar gibi ovun. Daha sonra çamaşır makinesinin normal ayarında yıkama yapın.