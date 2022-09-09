Kumluca’da korkunç ölüm

Antalya'nın Kumluca ilçesini yasa boğan kaza Kum Mahallesi Arıtma Tesisleri yakınında saat akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Bayram Onur Avcıoğlu, ilçe merkezindeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptıktan sonra evine gitmek için otomobiliyle yola çıktı.
Avcıoğlu'nun kontrolünden çıkan otomobil, Akmaz Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkamayan Avcıoğlu'nun derede boğulduğu belirlendi. Korknuç kazanın ardından Avcıoğlu'nun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp morga kaldırıldı.
Öte yandan Bayram Onur Avcıoğlu'nun, Finike ve Kumluca'da devlet hastanelerinde uzun yıllar görev yapan ve sonra tıbbi tahliller laboratuvarı işleten mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mesut ile hemşire Zahide Avcıoğlu'nun çiftinin oğlu olduğu öğrenildi. Onu Avcıoğlu'nun cenazesi, Merkez Eski Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa veridi.