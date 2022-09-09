Haberler Yaşam Haberleri Kumluca’da korkunç ölüm
Giriş Tarihi: 9.9.2022 12:57 Son Güncelleme: 9.9.2022 13:11

Kumluca’da korkunç ölüm

Antalya'da, arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Bayram Onur Avcıoğlu (19), evine giderken kontrolünden çıkan otomobille uçtuğu derede boğuldu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kumluca’da korkunç ölüm

Antalya'nın Kumluca ilçesini yasa boğan kaza Kum Mahallesi Arıtma Tesisleri yakınında saat akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Bayram Onur Avcıoğlu, ilçe merkezindeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptıktan sonra evine gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

Avcıoğlu'nun kontrolünden çıkan otomobil, Akmaz Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkamayan Avcıoğlu'nun derede boğulduğu belirlendi. Korknuç kazanın ardından Avcıoğlu'nun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp morga kaldırıldı.

Öte yandan Bayram Onur Avcıoğlu'nun, Finike ve Kumluca'da devlet hastanelerinde uzun yıllar görev yapan ve sonra tıbbi tahliller laboratuvarı işleten mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mesut ile hemşire Zahide Avcıoğlu'nun çiftinin oğlu olduğu öğrenildi. Onu Avcıoğlu'nun cenazesi, Merkez Eski Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa veridi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, şartları nelerdir?
Emeklilere 10 bin TL ödeme! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi!
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Sigara fiyatları güncel rakamlar 9 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Biz daha ölmedik, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri ile satışa çıkıyor! iPhone 14 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ile çıktı mı, ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?
6'lı masada kriz büyüyor | Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 107 milyonluk ihale ifşası! BELGELERİ YAYINLADI
Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti: Yeni İngiltere Kralı Prens Charles!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumluca’da korkunç ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA