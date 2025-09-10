Kumru Yumurtası Kaç Günde Çıkar? Kumrular Yumurtadan Kaç Günde Çıkar, Kuluçka Süresi Ne Kadar?

Kumru yumurtaları, kuş bakımında merak edilen ve sık sorulan konulardan biridir. Kumru yumurtasından civciv çıkması, yani kuluçka süresi, kuşun sağlığı, ortam koşulları ve bakım şekline göre değişiklik gösterebilir. Kumru yumurtalarının sağlıklı bir şekilde çıkması için hem doğru bakım uygulamak hem de sabırlı olmak oldukça önemlidir. Kumru yumurtası kaç günde çıkar, kuluçka süresi ne kadar, civcivler ne zaman yumurtadan çıkar gibi sorulara yanıt arayan kuş sahipleri için bu bilgiler oldukça yol göstericidir.

KUMRU YUMURTASI KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Kumru yumurtalarının çatlama süresi, birçok kuş türünde olduğu gibi belirli bir dönem içinde gerçekleşir. Ortalama olarak, bu yumurtalar 14-16 gün içinde kırılarak yavruların dünyaya gelmesini sağlar. Ancak bu süre, ortam sıcaklığı, yuva koşulları ve ebeveynlerin bakımına göre biraz değişkenlik gösterebilir.

KUMRULAR YUMURTADAN KAÇ GÜNDE ÇIKAR, KULUÇKA SÜRESİ NE KADAR?

Kumru yumurtalarının kuluçka süresi, diğer birçok kuş türüne benzerdir. İşte detaylar:

Kuluçka süresi: Yaklaşık 14-16 gün sürer.

Çevresel etkiler: Sıcaklık, nem ve ebeveynlerin bakım şekli bu süreyi biraz etkileyebilir.

Yavru çıkışı: 14. gün civarında yumurtalar çatlamaya başlar, bazen 16. güne kadar sürebilir.

Kısaca kumru yumurtaları yaklaşık iki hafta içinde çatlar ve yavrular dünyaya gelir.