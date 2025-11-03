Kunduz Dolunayı nedir, ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İşte son 6 yılın en büyük Süper Ay’ının burçlara etkileri

SÜPER AYIN BURÇLARA ETKİLERİ

Koç

Bu dolunay maddi konularda farkındalık yaratabilir. Gelir-gider dengesi, yatırımlar veya güvence arayışı gündeme gelebilir. Uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir parasal meselede sonuç alabilirsiniz. Değer duygunuz güçlenirken, duygusal tepkilerde aşırılıktan kaçınmak önemlidir.

Boğa

Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. Bu süreç, kişisel hedefleriniz, görünümünüz veya ilişkilerinizle ilgili önemli dönüm noktaları getirebilir. Artık sizi yoran konuları geride bırakma zamanı. Kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin, ancak inatçılıktan uzak durmaya çalışın.

İkizler

Bu dönem içe kapanma eğilimi artabilir. Bilinçaltınızda biriken duygular su yüzüne çıkabilir. Uykusuzluk, karmaşık rüyalar veya geçmişe dönük özlemler gündeme gelebilir. Sessizlik ve dinlenme size iyi gelir. Meditasyon, dua ya da doğada vakit geçirmek faydalıdır.

Yengeç

Dolunay arkadaş çevresi ve sosyal ilişkiler alanında etkili oluyor. Kimin sizinle aynı yolda ilerlediğini net biçimde görebilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinizde yön değişikliği söz konusu olabilir. Yeni bir toplulukla bağlantı kurmak ufkunuzu genişletebilir.

Aslan

Kariyer ve statü konuları öne çıkıyor. Uzun süredir emek verdiğiniz bir işin karşılığını alabilirsiniz. Ancak dikkat çekme isteğiyle gereksiz çatışmalara girmemeye özen gösterin. Üstlerle ilişkilerde dengeyi korumak profesyonel ilerlemeniz açısından önemlidir.

Başak

Dolunay, yaşam felsefeniz ve inanç sisteminiz üzerinde etkili olacaktır. Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuki konularda netleşme yaşanabilir. Yeni bir bakış açısı kazanmak ve geçmişe farklı bir gözle bakmak mümkündür. Gerçeği olduğu gibi görmek bu sürecin ana temasıdır.

Terazi

Ortaklıklar, finansal paylaşımlar ve duygusal bağlarda dönüşüm süreci yaşanabilir. Gizli kalan konular açığa çıkabilir. Maddi ve manevi anlamda bağımlılıklardan özgürleşme isteği öne çıkar. Duygusal derinlik artarken içsel dengeyi korumak gerekir.

Akrep

Dolunay ilişkiler alanınızı etkiliyor. Partner, eş veya ortaklarla ilgili önemli kararlar alınabilir. Uzun süredir devam eden bir ilişki yeni bir boyut kazanabilir ya da tamamlanabilir. Dürüstlük ve karşılıklı güven teması bu süreçte belirleyici olacaktır.

Yay

Günlük yaşam düzeniniz, çalışma koşullarınız ve sağlığınız ön planda. İş ortamında sorumluluklar artabilir. Beslenme ve uyku düzenine özen göstermek gerekir. Bu dolunay, yaşam kalitenizi artırmak için pratik değişiklikler yapma fırsatı sunar.

Oğlak

Aşk, çocuklar ve yaratıcı faaliyetlerle ilgili konular gündeme gelebilir. İçinizdeki yaratıcı potansiyeli ortaya koymak için uygun bir dönemdir. Duygusal ilişkilerde istikrar ve samimiyet arayışı belirginleşir. Duygularınızı açık şekilde ifade etmek faydalı olur.

Kova

Ev, aile ve yaşam alanlarıyla ilgili düzenlemeler ön planda. Taşınma, yer değişikliği veya aile bireyleriyle ilgili kararlar gündeme gelebilir. Geçmişle yüzleşmek ve köklerle bağ kurmak içsel huzur sağlar. Düzen kurmak ve sınır çizmek önemlidir.

Balık

İletişim, eğitim ve yakın çevre konuları ön planda. Kardeşler veya yakın arkadaşlarla ilişkilerde açıklık ve netlik kazanmak mümkündür. Sözcüklerin etkisi artıyor; düşünmeden konuşmaktan kaçınmak gerekir. Yaratıcı fikirler somut sonuçlar doğurabilir.