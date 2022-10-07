Kur Korumalı Mevduat ne zaman bitecek Bakan Nebati açıkladı! Kur korumalı mevduat ne zaman bitiyor?

Kur Korumalı Mevduat bitiş tarihi hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılırken, Bakan Nureddin Nebati yaptığı açıklamayla KKM tarihinin uzatıldığını açıkladı. Açıklamayı duyan vatandaşlar, kur korumalı mevduat ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? İşte detaylar...
KUR KORUMALI MEVDUAT NE ZAMAN BİTİYOR?
Ekonomi ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduatın uzatıldığını açıkladı. Açıklama şu şekilde:
"Kur Korumalı Mevduat son dönemlerin en önemli enstrümanlarından bir tanesi. 20 Aralık'ta Başkan Erdoğan'ın açıkladığı günden beri etkisi sürüyor. Şu anda hacmi 1.4 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. Türkiye'deki mevduatın üçte biri buraya kaydı. Kur Korumalı Mevduatı 1 yıl daha uzatıyoruz. KKM, 31 Aralık 2023'e kadar devam edecek."
DÖVİZ YATIRIMLAR TÜRK LİRASINA ÇEVİRİLEBİLECEK
30 Eylül 2022 tarihinde, Türkiye Merkez Bankasıdan, Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Şirketler ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek.