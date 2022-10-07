Kur Korumalı Mevduat ne zaman bitecek Bakan Nebati açıkladı! Kur korumalı mevduat ne zaman bitiyor?

KUR KORUMALI MEVDUAT NE ZAMAN BİTİYOR?

Ekonomi ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduatın uzatıldığını açıkladı. Açıklama şu şekilde:

"Kur Korumalı Mevduat son dönemlerin en önemli enstrümanlarından bir tanesi. 20 Aralık'ta Başkan Erdoğan'ın açıkladığı günden beri etkisi sürüyor. Şu anda hacmi 1.4 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. Türkiye'deki mevduatın üçte biri buraya kaydı. Kur Korumalı Mevduatı 1 yıl daha uzatıyoruz. KKM, 31 Aralık 2023'e kadar devam edecek."