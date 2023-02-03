Kurak dönem tavsiyeleri

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlerde çiftçilerin ne yapması gerektiğini anlattı. Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin etkilerinin özellikle son 4 yıldır ciddi anlamda hissedildiğini söyledi. İklim değişikliğine bağlı olarak meyve ağaçlarının erken çiçek açmasının, buğday ve arpanın hızlı gelişiminin üreticiler tarafından arzu edilmediğini dile getiren Başer, bu durumun önüne geçecek tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Başer, erken gelişen bazı bitkilerin, daha sonra oluşabilecek soğuklardan zarar görebileceğine işaret etti. Başer çiftçilere şu önerilerde bulundu: Kuraklığa karşı hassas çeşitler ekmeyin. Kuraklığa toleranslı çeşitleri tercih edin. Bu konuda üreticilerimiz desteklenerek, bu çeşitlerin ekilmesini teşvik etmeliyiz. Toprağı gereksiz işlemeyin. Hatta anıza ekim gibi yöntemleri kullanın. Bu yöntemde toprak fazla karışmaz. Böylece nem korunur. Erken ekim yapmayın. Aşırı azotlu gübrelemeden kaçının. Azotlu gübre bitkiyi olması gerekenden daha hızlı geliştirir. Su ihtiyacını gereğinden fazla artırır. Yağışlar takip edilmeli. Yağıştan sonra gübre atmalı. Üreticilerimizin alışkanlık haline getirdiği 'Geçen sene bu dönemde gübreleme yapmıştım' anlayışı terk edilmeli.Kırklareli'de saksıda yetiştiricilik ön plana çıkmaya başladı. Yaklaşık 100 dekar alanda (yaban mersini) yetiştiriciliği toprağı pH olarak düzenlenmiş saksılarda yapılıyor. Bu yöntem ile kuru marjinal tarım arazileri tarıma kazandırılıyor. Topraksız tarım toprak olmaksızın bitkinin köklerinin tutunacağı ve bitki besin elementlerinin kontrollü olarak verildiği üretim, bitki gelişimi için gerekli olan su ve besin elementlerinin gereken miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına göre dizayn ediliyor.