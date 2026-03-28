Kuraklık mikroplarda antibiyotik direncini artırdı

Fransa merkezli Euronews sitesinde detaylarına yer verilen yeni bir araştırmaya göre kuraklık, toprakta antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaları yoğunlaştırarak iklim değişikliğinin halk sağlığına etkisine dair kaygıları artırıyor. ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada "Antibiyotiklerin ortaya çıktığı doğal ortamlardaki değişiklikler direnci teşvik ediyor olabilir mi?" sorusuna cevap arandı. Çıkan sonuca göre bölgesel kuraklık, 100'den fazla ülkedeki klinik ortamlarda antibiyotik direnci görülme sıklığıyla güçlü biçimde bağlantılı. Antimikrobiyal direnç (AMD), AB'de her yıl 35 binden fazla ölümden sorumlu olarak büyüyen bir tehdit konumunda.