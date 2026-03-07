Trafikte makas atans ürücülere ceza yağdı

İstanbul'da haftanın son günü Cuma günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çeşitli ilçelerde düzenlenen huzur uygulamaları sonucunda kurallara uymayan sürücülere cezalar kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Avcılar'da akşam saat 20.00-23.00 saatleri arasında 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Suçla mücadele kapsamında, suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacı ile yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak çalışmaları yerinde denetledi. Uygulamalarda 2 bin 59 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 641 araç ve 103 motosikletin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca 20 iş yeri de denetlendi. Yapılan sorgulamalarda aranma kaydı bulunan 2 kişi yakalanırken, aramalarda 29,41 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerde 25 araç sürücüsüne ise toplam 646 bin 366 lira cezai işlem uygulandı.

'VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADAYIZ'

Huzur uygulamasının ardından açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız, "Şehrimizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız. İstanbul'umuzun her sokağında olduğu gibi Avcılar'da da sokaklarımızın güvenliğini tesis etmek için görevimizin başındayız. Şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

ÜMRANİYE'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 198 BİN LİRA CEZA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan sanal devriye incelemesinde, 3 Mart'ta TEM Otoyolu'nda iki sürücünün yoğun trafikte makas atarak ilerlediği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen H.D. (27) ve M.K. (26) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; nitelik ve ölçülere aykırı plaka kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, makas atmak, yakın takipte bulunmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 198 bin 719 lira ceza yazıldı. Öte yandan iki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheliler, trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

KADIKÖY'DE TRAFİK VE ASAYİŞ UYGULAMASINDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 90 BİN LİRA CEZA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis ekiplerince otomobiliyle makas attığı tespit edilen bir sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek çekiciyle otoparka götürüldü.