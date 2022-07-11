Kurban 3. gün ve 4. gün kesilir mi? Diyanet ile bayramın son günü kurban kesilir mi, caiz midir?

Kurban Bayramı'nda genellikle müminler ilk gün kurbanlarını kesiyor, böylece ibadetlerini erken tamamladıktan sonra etleri dağıtıp dini görevlerini yerine getiriyor. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar kurban 3. gün kesilir mi, günah mı sorusunu yöneltiyor. Bu sorunun cevabı Şafiler ve Hanefiler için farklı cevaba sahip. Peki, bayramın son günü kurban kesilir mi, günah mı? İşte Diyanet ile cevaplar!
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban kesim günleri hakkında Diyanet'in cevabı şu yönde:
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.
KURBAN BAYRAMI SON GÜN KESİLİR Mİ?
Diyanet açıklamasına göre Kurban Bayramının son gününde kurban kesmek Hanefi mezhebi için uygun değil ancak Şafii mezhebine mensupsanız son günün gün batımına kadar ibadetini gerçekleştirebilirsiniz.
Konuyla ilgili açıklama şöyle:
"Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.
Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."