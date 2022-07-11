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Giriş Tarihi: 11.7.2022 09:41

Kurban 3. gün ve 4. gün kesilir mi? Diyanet ile bayramın son günü kurban kesilir mi, caiz midir?

Bayramda son gün kurban kesilir mi, 3’üncü ve 4’üncü gün kurban kesilir mi sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı geldi ve ilk gün kurban kesildi. Bunun yanı sıra kurban pazarlarında büyükbaş – küçükbaş fiyatları düşmüş durumda. Durumu iyi olmayan vatandaşlar da bundan yararlanıp ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Peki, bayramın 3’üncü günü kurban kesilir mi, son gün kurban kesmek günah mı? İşte detaylar!

Kurban 3. gün ve 4. gün kesilir mi? Diyanet ile bayramın son günü kurban kesilir mi, caiz midir?

Kurban Bayramı'nda genellikle müminler ilk gün kurbanlarını kesiyor, böylece ibadetlerini erken tamamladıktan sonra etleri dağıtıp dini görevlerini yerine getiriyor. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar kurban 3. gün kesilir mi, günah mı sorusunu yöneltiyor. Bu sorunun cevabı Şafiler ve Hanefiler için farklı cevaba sahip. Peki, bayramın son günü kurban kesilir mi, günah mı? İşte Diyanet ile cevaplar!

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban kesim günleri hakkında Diyanet'in cevabı şu yönde:

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

KURBAN BAYRAMI SON GÜN KESİLİR Mİ?

Diyanet açıklamasına göre Kurban Bayramının son gününde kurban kesmek Hanefi mezhebi için uygun değil ancak Şafii mezhebine mensupsanız son günün gün batımına kadar ibadetini gerçekleştirebilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

BAYRAMDA KURBAN 3. GÜN KESİLİR Mİ?

Kurban bayramın üçüncü günü akşamına kadar Hanefileri için caizdir. Bu akşam sonunda Hanefiler için kurban kesmek yasak olacak. Şafiler için kurban son güne kadar kesilebilir.

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Kurban 3. gün ve 4. gün kesilir mi? Diyanet ile bayramın son günü kurban kesilir mi, caiz midir?
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