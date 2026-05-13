Kurban alımında son güne kalmayın

Kurban Bayramı
'na iki hafta kaldı. Tüm yurtta kurban pazarları hareketlenmeye başlarken kurbanlıklar satışa çıkarıldı. SABAH İstanbul Alibeyköy Kurban Pazarı'nda fiyat araştırması yaptı. Pazarda büyükbaş hayvanlar 250-420 bin TL arasında alıcı bulurken küçükbaş kurbanlıkların fiyatı ise 20-40 bin TL arasında değişiyor. Bazı besili küçükbaşlar, 45-50 bin TL seviyelerinde alıcı buluyor. Erzurum'da ise vatandaşlar haftanın her günü kurbanlık almak için Canlı Hayvan Pazarı'na geliyor. Düve fiyatları 120 bin liradan başlayıp 220 bin liraya kadar çıkıyor. Tosun fiyatları ise 240 bin liradan 600 bin liraya kadar yükseliyor. Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 12 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Kurbanlık bakmaya gelen Abdurrahman Gülcü, "Şimdiden kurbanlık hayvan bakmaya geldim. Kurban yaklaştıkça fiyatların düşeceğini düşünüyorum" dedi. Hasan Küçük ise "Son güne kalmak istemedik, iyi kurbanlıklar önceden satılıyor. Son güne zayıf veya yaşlı hayvan kalıyor" dedi. --