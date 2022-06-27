KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN, KAÇ GÜN? Diyanet takvimi ile bu yıl Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, ayın kaçında, ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman? sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Temmuzda idrak edilecek yılın ikinci bayramı öncesinde kurbanlık arayışına girildi. Bu noktada sayılı zaman kalan Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Çalışanlar resmi tatillerini değerlendirmek için bekliyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün? Sorusunun yanıtı ile planlar yapıldı. Peki, Kurban Bayramı 2022 kaç gün, hangi gün, ayın kaçında? İşte detaylar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Yılın ikinci bayramı olan kurban bayramı temmuzda idrak edilecek. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayan bayram günleri şöyle:
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Cumartesi başlayan bayram Salı günü sona eriyor. Ancak bayramın hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günlerinin bu tatil ile birleşme ihtimali var.