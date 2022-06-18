Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2022 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacağı açıklandı! Ödemeler ne zaman başlıyor?

Milyonlarca vatandaş dolaylı veya dolaysız bir şekilde emekli ikramiyesini bekliyor. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Milyonlar Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2022 sorusunu yöneltiyor. Emekli ikramiyesi ücretiyse belli oldu! İşte 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacağının cevabı!
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.