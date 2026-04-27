KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ 2026: Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

İslam aleminin en anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı, 2026 yılında bahar aylarının sonuna renk katacak. Resmi tatil süresi ve hafta sonu birleşimleri sayesinde uzun bir dinlenme fırsatı sunması beklenen bu dönemde, özellikle çalışanlar "9 günlük tatil" ihtimalini değerlendiriyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanacak. Bayramın başlangıcı, 26 Mayıs 2026 Salı günü edilecek olan Arife günü ile yaşanacak. Resmi olarak 4 gün süren bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba sabahı bayram namazı ile başlayacak. Bayramın son günü ise 30 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
Vatandaşların en çok merak ettiği konu olan tatil süresi için takvim avantajlı bir tablo sunuyor. 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayan resmi tatil, Cumartesi akşamına kadar devam ediyor. Pazartesi günü (25 Mayıs) ve Arife sabahı için yıllık izin kullanan çalışanlar, bir önceki hafta sonu ile birleştirme yaparak toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma şansına sahip olabilecekler.
Bu konuda resmi bir "idari izin" kararı gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
2026 yılı takviminde Kurban Bayramı'nın günlere dağılımı şu şekildedir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi