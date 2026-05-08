Kurban Bayramı hazırlıkları başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kurban satış ve kesim alanları kurulmaya başlandı. Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişlerine 11 Mayıs'tan itibaren izin verilecek. Bu tarihten önce şehre kurbanlık girişine izin verilmeyecek. Giriş yapan hayvanlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlenecek. Kurban satış yerleri 27-30 Mayıs tarihlerinde yaşanacak bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek.

HAZIRLIKLAR VE ÖNEMLİ NOKTALAR

Kesimler veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik olarak yapılacak.

Tesislerde kurban kesimi randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, bayram boyunca şehir giriş çıkışlarında denetim yapacak.

Kurbanlık hayvan girişleri Mayıs ayı itibarıyla başlamış olup, Yenibosna gibi özel kurban pazarları da hizmet vermektedir.

Belediyelerce belirlenen resmi alanların dışındaki yerlerde kesim yapılmayacak. Yapanlara da cezai işlem uygulanacak. Yetkililer, kurban kesimlerinin mutlaka belediyelerin belirlediği alanlarda, ruhsatlı mezbahalarda, çevre ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor. Sokak aralarında veya izinsiz alanlarda kesim yapılması yasak olup cezai işlem uygulanabiliyor.

İLÇE İLÇE KURBAN KESİM ALANLARI

Avrupa Yakası: Arnavutköy Haraççı Mahallesi, Tayakadın Mahallesi Belediyeye ait kesim alanları, Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme, Sultangazi Belediyesi, Eyüpsultan Alibeyköy, Başakşehir Kayaşehir, Avcılar Yeşilkent, Büyükçekmece Çakmaklı. Esenler Kesim alanı, Kağıthane satış ve kesim alanı, Zeytinburnu kesim alanı. Anadolu Yakası: Ataşehir Ferhatpaşa, Sancaktepe Paşaköy, Pendik Kurnaköy, Çatalca, Ümraniye ilçesi Kurban Bayramı'nın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için birçok ilçede belediye ekipleri, bayram süresince vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmesi amacıyla 7/24 esasına göre görev yapacak. Bahçelievler Çobançeşme'de hizmete sunulan Kurban Satış Alanı'nda bu yıl 117 çadır kuruluyor. Alanda yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurbanlık vatandaşların hizmetine sunulacak.